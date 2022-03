Villardora: dal Comune tre borse di studio agli studenti "top"

Anche quest’anno il Comune di Villardora ha voluto sostenere gli studenti villardoresi più meritevoli. Così l’amministrazione al completo ha voluto esserci per consegnare tre borse di studio per meriti scolastici agli studenti Domiziana Bocina di 22 anni, iscritta a Storia dell’arte al primo anno magistrale, assente perchè impegnata in un esame e rappresentata dalla mamma, Alessandro Baratta di 21 anni, iscritto al terzo anno di Architettura, e Alessio Silonio di 19 anni, iscritto al primo anno della facoltà di scienze motorie. «Con questo gesto di riconoscimento importante intendiamo incentivare la prosecuzione del percorso formativo dei nostri giovani studenti», ha commentato il sindaco Savino Moscia. I ragazzi sono stati accolti presso la sala consiliare del Comune dove il primo cittadino e la sua giunta si sono complimentati per gli sforzi e gli ottimi risultati raggiunti negli studi, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni. Come ogni anno una festa bella e costruttiva, che ha come scopo quello di sostenere alcune delle spese legate agli studi dei giovani villardoresi e far sentire loro l’appoggio dell’intera comunità.

su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022