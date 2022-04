Autismo, la valle si colora di blu per tre sere

Si coloreranno di blu, da questa sera, venerdì 1° aprile, fino a domenica sera, il palazzo municipale di Susa, il castello di Avigliana e il palazzo municipale di Venaria. L’iniziativa, in collaborazione con le amministrazioni comunali delle tre cittadine, è di “Cuori blu aps”, l’associazione che raduna genitori, famigliari e amici di bambini autistici, nata in valle di Susa, proprio all’ombra dell’Arco di Augusto, per iniziativa di una mamma giovane e battagliera, Sandra Musella...

Su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022

