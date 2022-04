Buttigliera, il verde, la sicurezza e la promozione: così rinasce la precettoria di Ranverso

Un milione e 120mia euro per rilanciare la precettoria di S.Antonio di Ranverso. A tanto ammonta il progetto candidato al finanziamento tramite la misura “Parchi e giardini storici” del Piano nazionale di rinascita e resilienza. Un progetto impegnativo che prevede interventi sul fronte botanico, su quello architettonico, sulla sicurezza e sulla comunicazione. Il tutto per far diventare l’antica abbazia uno dei volani turistici non solo della valle, ma di tutta la provincia...

Su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022