Giaveno: Pacchiotti, fondazione nel mirino

La deputata e consigliera comunale Daniela Ruffino chiede alla ex provincia di «valutare, anche attraverso l’ausilio di un perito, l’aumento del canone di affitto annuo che la Città metropolitana corrisponde alla Fondazione Giacinto Pacchiotti per l’utilizzo degli spazi presso l’istituto omonimo sito in Giaveno occupati dall’Istituto di istruzione superiore Blaise Pascal al fine di determinare un nuovo canone di affitto più equo e adeguato agli spazi utilizzati dell’istituto». La proposta è affidata ad una mozione che verrà discussa dall’ente prossimamente e viene avanzata a seguito dell’audizione in consiglio comunale del presidente della Fondazione Pacchiotti Fulvio Roattino, dalla quale emerge un quadro preoccupante. «È ora di fare una scelta: o chi opera nel Pacchiotti paga il giusto o si liquida la Fondazione e ognuno a casa sua», ha detto in conclusione come provocazione...

Su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022