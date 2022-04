S.Antonino, "Patti" per i beni comuni: via alla raccolta di computer dismessi

Sono nove, ormai, i “Patti di collaborazione per i beni comuni” che altrettanti “cittadini attivi” hanno sottoscritto con il Comune di Sant’Antonino, aderendo all’iniziativa normata da un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. L’ultimo dei nove “Patti” rappresenta un “unicum” nel panorama di questa tipologia di attività, promosse anche da altri comuni: la raccolta di computer dismessi dai cittadini di Sant’Antonino, che non li utilizzano più per motivazioni diverse. Il luogo di raccolta sarà l’area adiacente il magazzino comunale di piazza Libertà, al fondo del vicolo posto a ovest della piazza, dove chi è interessato potrà portare i computer non più in uso nelle giornate di mercoledì pomeriggio, dalle 15 alle 17, e di sabato mattina, dalle 9,30 alle...

su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022