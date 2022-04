Bussoleno, parte oggi il cantiere della rotonda Baroni

Prendono il via oggi, martedì 5 aprile, i lavori per la trasformazione definitiva della rotatoria provvisoria lungo la Strada provinciale 24, in corrispondenza dell’intersezione con via Baroni. Nel settembre del 2020 l’incrocio tra la Sp 24, strada Baroni e via Fontan era stato trasformato in intersezione a rotatoria, in modo provvisorio con la disposizione di new jersey in plastica, la realizzazione dell’impianto di illuminazione e la disposizione della segnaletica stradale. L’intervento aveva permesso la messa in sicurezza dell’intersezione che negli anni era stata teatro di numerosi incidenti stradali...

Su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022

