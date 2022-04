Caselette: addio Covid, S.Giorgio è in Fiera

Dopo due anni di pausa forzata causa Covid, la Pezzata rossa italiana torna protagonista a Caselette in un clima di festa country alla storica Fiera di San Giorgio, che si tiene domenica 10 aprile. Questa razza nobile e rustica di mucca, a duplice attitudine, latte-carne, continua la sua crescita in Piemonte, che ha superato il Veneto diventando la terza regione italiana con 10mila capi iscritti al libro genealogico (con oltre 7mila vacche) dietro il Friuli e il Trentino. La mostra regionale della pezzata rossa, organizzata dall’Arap con il Comune di Caselette e la Regione, si aprirà alle 11 nell’area “La piota” per concludersi alle 18. Sfileranno 35 capi provenienti da sette allevamenti. Dopo le passerelle sul ring, si terranno le premiazioni distribuite fra sette...

su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022