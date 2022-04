Condove: un lungo 25 Aprile da "medaglia d’oro"

Sarà un 25 Aprile particolare, quello del 2022: una ricorrenza da incorniciare per Condove, a cui lo scorso 19 gennaio è stata ufficialmente consegnata in prefettura la “medaglia d’oro al merito civile” conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un gesto che riconosce quanto il paese, la sua montagna e l’intera comunità abbiano dato, in termini di sacrificio umano e di spirito di solidarietà, alla causa della lotta per la democrazia e la libertà durante la Resistenza al nazifascismo. La posa della medaglia d’oro sul gonfalone del Comune sarà l’evento-clou di un programma di celebrazioni più ricco che mai, che si snoderà fino al prossimo autunno. Dal Gravio ai Muni, passando per il 2 Giugno. «Non capita a tutti di ricevere un’onorificenza...

su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022