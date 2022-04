Giaveno-S.Ambrogio, il cammino di Loredana: 2mila chilometri a piedi e un messaggio di pace

Programma rispettato nonostante il meteo incerto per la pellegrina Loredana Francinelli. Originaria di Salò, sul lago di Garda, domenica è partita dalla Sacra di S.Michele per raggiungere a piedi Mont St.Michel, in Normandia, nel nord della Francia. Porterà con sé un messaggio di pace, contro tutte le guerre e sarà testimonial dei diritti dei bambini...

Su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022