S.Antonino: in piazza della Pace Rubato un albero di "RinverdiAmo"

È proprio vero che l’inciviltà non guarda in faccia a niente e a nessuno, nemmeno al nobile proposito di rinverdire il paese attraverso un’azione di comunità. E così succede che un bel giorno qualcuno abbia la “brillante” idea di sradicare completamente un albero e di portarselo via. È accaduto la scorsa settimana di fianco al centro polivalente di piazza della Pace, nell’area verde antistante gli studi medici, dove erano state messe a dimora alcune nuove piante del progetto “RinverdiAmo Sant’Antonino”, lanciato l’anno scorso dal giovane Marco Querro in collaborazione con il Comune, la parrocchia, l’oratorio San Filippo Neri, il gruppo scout e la squadra Aib: all’iniziativa avevano aderito diverse associazioni, attività commerciali, famiglie e singoli cittadini...

su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022