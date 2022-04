San Francesco di Paola, a Susa sfila la solidarietà

La gente di mare sa che il tempo può cambiare improvvisamente, sia in meglio che in peggio. È successo anche domenica mattina, in occasione della festa di San Francesco di Paola. Il protettore della gente di mare non è un santo qualunque per Susa, che proprio dalla cittadina calabrese affacciata sul Tirreno tra gli anni ‘50 e ‘70 del secolo scorso ha visto rimpolpare la propria popolazione con un flusso di alcune centinaia di migranti. E la cittadina di Cozio e Adelaide tutti gli anin gli dedica una festa ancora molto sentita nella comunità paolana, che nel frattempo si è un po’ rarefatta ma rappresenta sempre una fetta importante della popolazione...

