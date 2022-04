Almese: "Eclissi" al Ricetto, Claudio Giacone fra cielo e Terra

Oggi, venerdì 8 aprile, il Comune di Almese e l’associazione culturale Cumalè inaugurano “Eclissi”, la mostra antologica del maestro Claudio Giacone. L’esposizione, che ha ottenuto il patrocinio di Unione montana Valle Susa e Città metropolitana di Torino, è curata dal critico d’arte Giuseppe Misuraca, direttore artistico del Ricetto per l’Arte di Almese, e allestita sui quattro piani del complesso medievale. In passato, con l’esposizione “Ghiacciai”, Claudio Giacone ha reso omaggio alla storia del Ricetto, edificato proprio su un masso erratico, un grandioso frammento dell’era glaciale che, come altri disseminati sul territorio, caratterizzano la bassa valle di Susa fino ad Alpignano, Rivoli e Villarbasse. Nell’architettura del Ricetto, una parte del grande...

su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022