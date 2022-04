Condove: domenica torna "TasToma nostra tera", vetrina dei prodotti locali

Lo avevano lasciato intendere, e nel prossimo week-end il buon proposito si concretizzerà: «L’anno prossimo speriamo di poter riorganizzare la nostra grande Fiera della Toma. Questa esperienza, però, ci ha dato degli spunti interessanti su cui vogliamo lavorare. È stata una prima edizione. Chissà, magari la prima di una lunga serie». Così parlava domenica 11 ottobre 2020 il sindaco di Condove, Jacopo Suppo, al termine della prima volta di “Tas-Toma nòstra téra”. Eravamo alla vigilia della seconda ondata Covid, ma non lo sapevamo ancora: in un panorama valsusino in cui l’Unione montana, in accordo con i comuni, aveva prudenzialmente deciso di annullare tutte le sagre del GustoValsusa, Condove aveva scelto di organizzare comunque un evento...

su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022