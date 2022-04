Fuga dalla guerra: alla Cooperativa di S.Antonino una cena ucraina

Una cena ucraina per il popolo ucraino, alla presenza di una famiglia ucraina residente in valle di Susa che sta ospitando i propri fratelli in fuga dalla guerra. L’evento di solidarietà si è svolto venerdì 1° aprile presso il ristorante della Società Cooperativa di piazza Don Cantore, che ha organizzato la serata in collaborazione con la parrocchia di Villarfocchiardo. La cena, a cui hanno partecipato una quarantina di persone, aveva un costo di 20 euro e prevedeva che la metà del ricavato venisse consegnata a don Antonello Taccori per le iniziative umanitarie a beneficio delle popolazioni colpite dalla guerra, rispetto alle quali il parroco di Villarfocchiardo ha già coordinato nelle scorse settimane una raccolta di beni di prima necessità presso il centro polivalente...

su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022