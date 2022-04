Susa, il musical secondo Matteo Bianco

I corsi di recitazione young e teen della School dance Academy di Susa presentano sabato 23 aprile gli spettacoli “Tutto Harry Potter in trenta minuti” e “Toc toc…disturbo?”, L’esibizione si terrà presso il teatro Monsignor Rosaz in via Madonna delle Grazie 4 a Susa, alle 21. Per i Il primo atto dello spettacolo ossia “Tutto Harry Potter in trenta minuti” racconta di un gruppo di ragazzi alle prese con una sfida unica nel suo genere: raccontare tutta la saga di Harry Potter nel tempo record di trenta minuti. Non mancheranno pozioni, incantesimi e magici effetti speciali...

