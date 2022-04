Buttigliera, la marcia da Stupinigi a Ranverso

Sono oltre 1300 le persone, in famiglia, coppie, singoli, che hanno preso parte alla “Stralooonga”, la camminata non competitiva dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi alla precettoria di S.Antonio di Ranverso di Buttigliera che si è svolta domenica scorsa. Un ottimo successo per la prime edizione dell’iniziativa turistica organizzata dall’Ordine Mauriziano, titolare dei due monumenti storici, e dai Corridori Mandria del Centro Allenamento La Mandria Asd...

Su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022