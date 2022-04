Caselette: la Pezzata rossa torna in trionfo

La Pezzata rossa, dopo due anni di stop forzato causa Covid, è tornata per una parata di alta zootecnia nell’ambito della Fiera di San Giorgio. L’appuntamento di domenica è stato organizzato dall’amministrazione comunale e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, Regione e in collaborazione con l’Arap. Una mostra della meccanizzazione agricola, con esposizione di trattori, attrezzature e prodotti del settore primario. La mostra regionale dedicata alla razza Pezzata rossa italiana, insieme rustica e nobile, a duplice attitudine latte-carne, ha avuto in Piemonte grande sviluppo e permette di produrre latte di qualità eccelsa. Trenta i soggetti in gara per una realtà che nella nostra Regione, la terza in Italia, conta circa 300 allevamenti iscritti...

su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022