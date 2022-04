Almese, startup innovative e donna: Shalini Kurapati nei top 50 europei

33 anni, residente ad Almese, origini indiane, una laurea in ingegneria e un dottorato in tecnologia, policy e management all’Università Tu Delft,in Olanda. In passato ha lavorato nei reparti innovazione di Volvo Ce in Svezia e Hyundai Motors in India. Ora Shalini Kurapati è research data management fellow presso il Politecnico di Torino. Il suo curriculum è lungo, lunghissimo, e da poco si è aggiunto un altro pezzo. Quando la Commissione europea ha reso nota la lista delle 50 migliori startup innovative guidate da donne in Europa inserite nel programma “Women TechEu”, nella lista c’era anche l’ingegnera Shalini Kurapati, fondatrice della startup di intelligenza artificiale Clearbox AI, nata all’interno di I3P, l’Incubatore di imprese innovative del...

su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022