Avigliana Città Aperta punta all’‘Archinà bis’

Un secondo mandato per proseguire il lavoro avviato cinque anni fa. Il comitato Avigliana Città Aperta conferma il sindaco in carica Andrea Archinà come candidato al secondo mandato alle prossime elezioni comunali del 12 giugno. «Sono stati cinque anni in cui sono cresciuto molto, ho imparato tanto, con il gruppo abbiamo impostato un grande lavoro di trasformazione delle città. Un lavoro che ora vogliamo completare», dice il candidato Archinà...

Su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022