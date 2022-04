Giacomo Nazzi: Vaie dà l'addio al factotum delle "piccole cose"

Giacomo Nazzi era uno di quei “pezzi da novanta” che fungono da architrave per una piccola comunità come quella di Vaie: è stato assessore, donatore di sangue, appassionato giocatore di bocce, membro di numerose associazioni, ma soprattutto un instancabile lavoratore. Una di quelle persone si prestavano a tutto, quando c’era bisogno. Si è spento mercoledì 13 aprile all’età di 70 anni dopo un breve periodo di malattia: l’11 marzo scorso era stato ricoverato all’ospedale San Luigi di Orbassano a causa di un’insufficienza respiratoria dalla quale non si è più ripreso. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 15, alle 17 nella chiesa di Vaie, con una funzione forzatamente più breve visto il periodo pasquale. Nato il 16 luglio 1951, Nazzi ha sempre...

