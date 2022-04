S.Ambrogio: una stazione meteo in vetta al Pirchiriano

In vetta alla Sacra di San Michele, per iniziativa della comunità dei Rosminiani e la collaborazione della Società meteorologica italiana, è stata installata una nuova stazione meteorologica automatica. La stazione rileva con continuità la temperatura, l’umidità e la pressione dell’aria, oltre alle precipitazioni e alla velocità e direzione del vento. I dati in tempo reale sono visualizzabili pubblicamente on-line attraverso un’app in modalità semplificata oppure completa di riepiloghi del giorno. La nuova stazione permetterà un monitoraggio atmosferico tempestivo e utile per la protezione civile al servizio antincendi boschivi...

su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022