Selene Merini e il musical: scusate il ritardo

Dopo due anni di rinvii a causa del Covid, finalmente la Voce di Villar, Selene Merini, potrà fare il suo debutto in un vero e proprio musical. Lo farà nello spettacolo “Il Melonauta”, scritto e diretto da Chiara De Carlo, insegnante di canto di Cantalupa e maestra anche di Selene, in collaborazione con Gd Records. Non il solito musical, “Il Melonauta” racconta 50 anni di storia attraverso il filo rosso delle canzoni. Chiara De Carlo in collaborazione con Soluzioni artistiche e BwithC presentano il Melonauta mette insieme quattordici cantanti, un corpo di ballo, immagini e sonorità in scena sabato 21 maggio al palazzetto dello sport “Fratel Carlo e fratel Mario” di via Colpastore a Giaveno...

Su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022