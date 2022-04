Alessandra Cella: il racconto vince al "Blogger Contest"

Classe 1980, cantante e scrittrice. Alessandra Cella, da sempre di Valdellatorre, ha vinto da poco il concorso Blogger contest 2021. Cella, che ha già all’attivo diverse pubblicazioni per l’infanzia, ha presentato un racconto sulle sorelle Grassi. Angelina, Giacomina e Anna Grassi sono tre donne intraprendenti, a cui piaceva scalare montagne controcorrente rispetto ai tempi e al contesto geografico e culturale. Sono tre alpiniste donne, in un mondo solitamente di uomini, e di questo parla “Il senso di stelle che ho dentro”. «Avevo chiamato per capire in realtà se la rivista pubblicasse racconti e da loro mi è stato suggerito di partecipare al concorso - spiega Alessandra Cella - Il racconto è di fantasia, ma prende spunto dalle sorelle Grassi e dal giorno...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022