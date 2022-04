Buona partecipazione di pubblico per la terza edizione del concorso nazionale “Città di Avigliana”, sezione canto moderno, organizzato domenica scorsa dall’associazione Sandro Fuga e Contrattempo e dal Civico Istituto Musicale Sandro Fuga in collaborazione con il Comune all’auditorium Daniele Bertotto di via Cavalieri di Vittorio Veneto 3...

Su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022