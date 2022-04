Borgone, ex casa anziani: profughi in arrivo

La proposta di mettere temporaneamente a disposizione l’ex casa anziani di via Perodo per l’accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra è andata in porto. Con una particolarità: la struttura è stata chiesta per dare ospitalità a persone sole accompagnate da un animale d’affezione. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, che a inizio marzo aveva candidato l’edificio presso la Regione Piemonte, è stata infatti contattata dagli uffici di piazza Castello che hanno chiesto ufficialmente di poterla utilizzare entro i primi giorni di maggio. «La richiesta che ci è stata formulata - spiega il sindaco Diego Mele - è di metterla a servizio di persone sole accompagnate dai loro amici a quattro zampe, per lo più dal proprio gatto o da cani di...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022