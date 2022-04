Condove, Fasulin in musical: iniziano le riprese "Dalla parte giusta"

“Fasulin, dalla parte giusta” muove i suoi primi passi: venerdì 15 aprile sono infatti iniziate le riprese del film musicale dedicato ad Enrica Morbello Core, la partigiana originaria di Casale Monferrato conosciuta con il nome di Fasulin, scomparsa il 10 maggio dello scorso anno all’età di 99 anni, che durante la guerra di Liberazione dal nazifascismo combatté in prima persona a Condove, di cui dal 2008 è cittadina onoraria. “Fasulin, dalla parte giusta” è anche il titolo del suo libro, in cui è lei stessa a raccogliere le memorie di una vita spesa in nome della libertà e della democrazia: proprio da quelle pagine arriveranno i principali spunti per il musical, prodotto dal Valsusa Filmfest in collaborazione con l’associazione culturale Moonlive, la Borgatta’s Factory e...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022