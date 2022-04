Giaveno, i ragazzi del Pascal andata e ritorno dall’Olanda

L’Istituto superiore Blaise Pascal ha ripreso gli scambi studenteschi con viaggi all’estero e ad ospitare i coetanei europei in città. In particolare, domenica 27 marzo 50 allievi della scuola cittadina sono partiti in pullman per l’Olanda, per ricominciare le attività di scambio dopo due anni di stop forzato causati dal Covid. Dal 7 al 13 aprile invece è toccato ai giavenesi ospitare i ragazzi olandesi, che prima di tutto sono stati accolti dalle autorità locali in Comune...

Su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022