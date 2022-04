25 Aprile di libertà: «Un valore da tutelare a qualsiasi costo»

Anche la bassa val di Susa ha celebrato ieri la Festa della Liberazione. A Caselette si è tenuta una messa alla Cappella San Giovanni in suffragio di tutti i caduti. A seguire cittadini e amministrazione si sono ritrovati presso il municipio per poi sfilare lungo le vie del paese. Il corteo ha attraversato via Alpignano e via Roma ed è giunto davanti al cimitero dove, con l’accompagnamento del Corpo musicale, sono state recitate alcune preghiere di rito. Dopo un breve momento di raccoglimento davanti alla stele, il corteo si è trasferito al monumento dei caduti. Qui, dopo l’inno nazionale, l’alzabandiera e la posa della corona, l’alpino Maurizio Bussone ha proceduto alla lettura dei nomi dei caduti. Le celebrazioni hanno anche visto protagonisti...

su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022