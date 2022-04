Giaveno, scoperchiato il tetto di piazza Mautino

Proseguono in lavori in piazza Mautino a Giaveno per il rifacimento del tetto dell’ala coperta. La settimana scorsa è stata rimossa una capriata in legno. «Dopo oltre trent’anni di utilizzo, la prima capriata di legno era rovinata a causa delle intemperie, ed era quindi da sostituire e sarà smaltita a norma di legge - spiegano dal Comune - Le operazioni di rimozione sono state spettacolari e hanno incuriosito molti passanti»...

Su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022