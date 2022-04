L'alta valle unita ricorda i morti partigiani alle Ramats

Le Ramats sono uno dei luoghi dell’alta valle che hanno dato un maggior contributo di sangue alla lotta di Liberazione. E proprio lì, in frazione S.Antonio, quella centrale, che ospita la chiesa parrocchiale, l’ex scuola e il circolo-trattoria, si è festeggiato nella mattinata di ieri il 25 Aprile. Una festa divisiva, aveva provocatoriamente chiosato, come negli ultimi anni, qualcuno, ma mai come quest’anno è stato smentito dai fatti, con i rappresentanti dei comuni delle due Unioni montane, l’Alta valle Susa e i Comuni olimpici Via Lattea, alpini e associazioni d’arma, ovviamente l’Anpi alta valle e anche una delegazione di maquis francesi dell’Oisans...

Su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022

