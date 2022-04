S.Antonino: via Torino diventerà quasi interamente a senso unico

Via Torino quasi interamente a senso unico, via Roma che inverte il senso di marcia. Sono queste le principali novità che attendono Sant’Antonino una volta che saranno conclusi i lavori di rifacimento della fognatura lungo l’asse centrale del paese. Un intervento epocale per il paese, perché porterà con sé anche un nuovo arredo urbano. Se ne parla da oltre un decennio, ora siamo al dunque: i tempi sono ancora incerti ma la previsione è che i lavori possano partire tra l’autunno 2022 e la primavera 2023, per una durata di almeno un anno, massimo 18 mesi, durante i quali giocoforza non mancheranno i disagi per la popolazione e per le attività commerciali che si affacciano sul centro storico. Il cantiere sarà interamente a carico di Smat...

L’aspetto che più ha fatto discutere durante l’assemblea è stato, come prevedibile, quello dei parcheggi su via Torino, una volta che i lavori saranno terminati. I posti auto nel centro storico risulteranno infatti notevolmente ridotti rispetto ad oggi, soprattutto nella fascia centrale: fra gli incroci con piazza Sant’Antonio e piazza Don Cantore ne sono previsti soltanto 3. Il grosso dei 46 tracciati sulla mappa sarà concentrato verso le due estremità: 15 in prossimità dell’incrocio con via Vaie, 8 nei pressi di piazza Libertà, 20 oltre la piazza verso l’incrocio con via Abegg, fermo restando che piazza Don Cantore e piazza Libertà continueranno a fungere da “polmoni” principali per la sosta dei veicoli. A far sentire la loro voce sono stati...

su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022