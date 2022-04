Stefano Stranges e "Il confine della libertà"

“Il confine della libertà”. È il titolo della mostra fotografica con i drammatici scatti di Stefano Stranges, fotografo moncalierese 43enne, che si è impegnato nel racconto per immagini del viaggio dei migranti da Lesbo a Lampedusa e fino al confine francese. Fotografie visibili nella mostra “sdoppiata” nelle aree espositive del Ricetto-Agorà di San Mauro ad Almese (vicolo S.Mauro) e della ex Casa Littoria di Rivoli (via Piave 23). Stefano Stranges è un fotografo e fotoreporter indipendente italiano. I suoi scatti catturano le dure realtà che attanagliano la società contemporanea, dallo sfruttamento alle guerre civili, dai disastri causati dalle catastrofi naturali alle problematiche dovute ai cambiamenti climatici. Con le sue foto ha sovente raccontato come l’uomo...

su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022