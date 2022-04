Susa, l'ultima salita di Michele Licheri

L’ultima corsa di Michele Licheri. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 14 maggio, ma il suo fisico ormai debilitato dalla malattia ha ceduto in prossimità del traguardo, lunedì 25 aprile, nella casa di riposo di Sanremo, dove era ospite da alcuni anni. Michele Licheri era una figura storico di Susa. Nato a Torino il 14 maggio 1936, aveva esercitato per decenni la professione di tecnico odontoiatrico a Susa, presso il suo studio di piazza Europa 5, nel cuore della città. Grande appassionato di sport, negli anni ‘70 ricoprì anche la carica di presidente dell’Us Susa, ma lo sport che lo ha fatto conoscere ai più è stato l’automobilismo, in particolare le corse in salita, la Susa-Moncenisio su tutte, a cui ha partecipato a molte edizioni, stando al volante per oltre mezzo secolo...

