A Vittorio Veneto gemellaggio Prosecco-Valsusa

Un gemellaggio vinicolo, ma che viaggia su due ruote. È andato in scena nel fine settimana, in occasione della Nova Eroica del Prosecco, gran fondo ciclistica con partenza da Susegana vicino a Conegliano. A promuovere l’inedito gemellaggio fra le più celebri bollicine italiane e il vino valsusino ci hanno pensato sei ciclisti delle nostre contrade, il ‘capitano’ Fabrizio Ferraro, novalicense e titolare del negozio “Nonsolobici” di via Norberto Rosa a Susa, Andrea Bonavia, Fabrizio Favro, Roberto Tomassone, Massimiliano Canavero e Massimo Croce, che oltre a scegliere la strada più faticosa per portare a termine la gran fondo veneta, il percorso lungo con 125 chilometri e 2550 metri di dislivello positivo, sono stati ospiti dell’azienda vitinicola di Marzio Bruseghin, ex professionista ai massimi livelli, in nazionale dal 2004 al 2010, ottimo cronoman che vanta nel suo palmares anche vittorie di tappa al Giro d’Italia, che ora, dopo il ritiro, avvenuto nel 2012, ha avviato una fiorente azienda agricola a Vittorio Veneto, dove il cavallo di battaglia è ovviamente il Prosecco...

