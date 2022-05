Barbuire, il ritorno: a Condove l’antico Carnevale veste la primavera

Nulla è perduto: le Barbuire ritornano, in un’inedita versione primaverile. Lo faranno domenica 8 maggio quando andrà in scena la riedizione dello storico Carnevale del Lajetto, annullato lo scorso anno causa Covid e rinviato quest’anno sempre in ottemperanza alle restrizioni imposte dalla pandemia. Ora che il peggio sul fronte sanitario sembra essere passato, l’associazione “Le Barbuire” ha deciso di riproporre l’evento, in collaborazione con Comune, Pro loco, Ana, protezione civile, Aib, Fidas e Freemount: in modo analogo al 2019, il Carnevale sarà rinnovato nel suo svolgimento, per permettere ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere di un piccolo borgo alpino ancora intatto. Un’antica tradizione che è stata recuperata a partire dal...

su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022