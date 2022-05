Tutela animali: a S.Antonino una commissione in ricordo di Tommy

Ad un anno esatto dalla sua scomparsa, Tommy e le sue zampette rivivranno in un’apposita commissione per la tutela degli animali che il consiglio comunale di Sant’Antonino ha deciso di istituire: la proposta è stata presentata tramite una mozione del gruppo di minoranza, approvata all’unanimità nella seduta di mercoledì 27 aprile. Ad illustrarla è stata la consigliera Donata Cappuccio, “mamma” del piccolo Tommy, il cagnolino a cui ad inizio 2021 era stata diagnosticata una neoplasia ipofisaria che, per potergli dare ancora qualche speranza, era stato necessario combattere attraverso un corposo ciclo di radioterapia a cui Tommy, assistito dal suo padrone Federico Rossetto Giaccherino, si era sottoposto presso il Centro oncologico veterinario...

su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022