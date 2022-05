Avigliana, la città ha perso l'ex sindaco Remo Castagneri

È morto nella notte tra martedì e mercoledì l'ex sindaco della città Remo Castagneri. Classe '44, a portarlo via è stato un malore improvviso. Castagneri resse la Città tra il 1997 e il 2002. Oltre che per l'impegno politico, era noto per essere stato un veterinario dell'Asl To3.

Su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022