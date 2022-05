Borgone: tir perde in strada due bobine da 4 tonnellate

GUARDA IL VIDEO

Un mezzo pesante ha perso inavvertitamente dal proprio carico due grosse bobine da 4 tonnellate ciascuna, che sono ruzzolate in strada: è successo stamattina intorno alle 10 a Borgone, alla rotonda in cui si intersecano la statale 25 e l'ex statale 24. A causare la perdita del carico, dal lato destro del mezzo, sono stati probabilmente la leggera pendenza della rotonda e il fatto che verosimilmente le due bobine non fossero ben ancorate all'interno del rimorchio. Una bobina è finita sul ciglio della rotonda, l'altra è rotolata lungo la rampa in discesa che connette la rotatoria con via Bobba, all'ingresso dell'abitato di Borgone: fortunatamente in quel momento non stava transitando nessuno, altrimenti avrebbero anche potuto esserci gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, che utilizzando l'autogru hanno recuperato e rimosso le due bobine dalla carreggiata. Inevitabile qualche disagio alla viabilità, che non è stata comunque interrotta: la polizia locale di Borgone-Sant'Antonino, presente sul posto, ha regolato il traffico per consentire le operazioni di recupero del materiale.