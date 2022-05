Almese: cinque telecamere e nuova sala regia per la sicurezza

È in arrivo un nuovo impianto di videosorveglianza sul territorio comunale di Almese. Infatti presto verranno installate cinque nuove telecamere di lettura targhe in alcuni punti strategici del paese e verrà allestita una nuova e più efficiente sala di regia presso il comando di polizia locale del Comune. Un risultato reso possibile grazie alla partecipazione, durante il primo mandato dell’amministrazione Bertolo, a un bando emanato nel 2018 e riaperto nel dicembre 2021. «Installare un sistema di lettura targhe per garantire la sicurezza cittadina e il controllo del territorio, è diventato ormai importante quanto la videosorveglianza tradizionale - ha fatto sapere il Comune di Almese - Analisi, segnalazioni, indagine e prevenzione saranno i vantaggi offerti dal...

su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022