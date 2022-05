Anche le montagne della valle di Susa nell’ultima antologia Neos

Se il pianeta Terra è un essere vivente, allora il suo scheletro e le sue ossa sono le montagne. Quelle vicine e quelle lontane dalle vette impervie che hanno costituito sfida per molti uomini in epoche diverse. Montagne che affascinano, che spaventano, che al contrario diventano l’habitat naturale per animali e uomini. Così tanti e così vari aspetti da poter essere protagonisti dell’ultima antologia della Neos edizioni, la quinta di “Pagine in viaggio”, che è appunto intitolata “Sulle ossa del mondo”. A curarla lo scrittore torinese Giorgio Enrico Bena, che dopo aver lavorato in ambito scientifico dedica ora buona parte del tempo a coltivare le sue passioni: i viaggi, l’illustrazione e la fotografia, con all’attivo numerose esposizioni. Organizza inoltre...

su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022