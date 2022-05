Un punto di incontro per Giaglione: ecco i giardinetti Mazarin

Tre ampi terrazzamenti con soffice erba, piante - alcune più in là con gli anni, altre messe a dimora per l’occasione - e panchine nuove di zecca orientate sia verso monte che verso valle per consentire di godere del panorama a 360 gradi. Sono i giardinetti Mazarin, inaugurati domenica pomeriggio in frazione S.Giuseppe. Un luogo centrale del paese, ma anche tranquillo, dove giaglionesi e turisti potranno ritrovarsi per fare due chiacchiere nella bella stagione o magari leggersi un libro e godersi il sole...

Su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022