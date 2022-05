Almese, panchina divelta: a rifarla ci pensano i cittadini volontari

«Io non rido molto come cittadino, quando so che una panchina delle più scadenti, per arredo urbano, costa almeno 400 euro di soldi pubblici. C’è anche chi questa cosa la definisce scherzosamente “arte”, ed è proprio questo scherzare sul mancato rispetto delle cose pubbliche che spiega come mediamente si ragiona in questo Paese». Con queste parole la sindaca Ombretta Bertolo si è sfogata a mezzo social, dopo che ignoti hanno divelto e rubato le assi di legno di una panchina lungo la passeggiata del torrente Messa. Una zona che già in passato era stata teatro di atti vandalici. «In questo caso non crediamo che sia stato un vandalo, che rompe e lascia lì, ma non lo sappiamo perché lì non ci sono videocamere», spiega la sindaca Ombretta Bertolo...

su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022