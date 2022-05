Susa, la cripta segreta della cattedrale di S.Giusto

Raramente i restauri che si svolgono nella città di Susa mancano di riservare qualche sorpresa. Quella annunciata dalla soprintendente Luisa Papotti riguarda nuovamente la basilica di S.Giusto: si tratta dei resti della antica cripta, individuati in occasione del restauro del coro ligneo dietro l’altare, raro per la bellezza, ma soprattutto per la antichità, come aveva segnalato Guido Gentile nel catalogo della mostra di 50 anni fa, poi ripetuta con gran successo alla Galleria di arte moderna di Torino nel 1977, che aveva segnato l’inizio della scoperta del patrimonio artistico della valle di Susa...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022