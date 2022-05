Transumanza tra le nuvole, è iniziata la stagione degli alpeggi

L’anno scorso l’aveva vissuta in culla. Adesso si regge già, pur con un equilibrio un po’ precario, sulle proprie gambe, e sa dire tre parole: mamma, papà e muuu. Quest’ultima, va da sè, rappresenta quella trentina di vacche da latte di razza Barà che papà Manuel Giovale e mamma Rachele Chiaberto allevano per due terzi dell’anno nella cascina di Borgone e per il restante terzo monticano a Montebenedetto, l’antica abbazia certosina sulla montagna villarfocchiardese, a 1100 metri di quota, diventata con il tempo una malga prima e poi anche un posto tappa per escursionisti, nel cuore del parco Orsiera Rocciavrè...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022