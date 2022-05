Vaie, canestrello is back: vince Fiorella, con dedica a mamma Nenette

Il canestrello racconta profumi e sapori, ma racconta anche storie come quella di Fiorella Rege Coletti. Che nel giorno della festa della mamma ha vinto il suo primo “Canestrello d’Oro” con una dedica speciale proprio per mamma Nenette, al secolo Maria Antonietta Col, storica “senatrice del canestrello”, vincitrice in passato di numerose edizioni del concorso, che le ha tramandato i segreti e l’arte di preparare il biscotto tipico vaiese. A Fiorella è dunque andato il ciondolo d’oro a forma di canestrello che viene assegnato ogni anno al vincitore della categoria “Tradizionale”, in cui concorrono i biscotti preparati secondo la ricetta prevista dall’apposito disciplinare: una competizione all’ultima briciola, potremmo dire, visto che, come testimoniano i punteggi...

su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022