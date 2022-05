Condove: il "civich operaio" Ruggero Suppo va in pensione

Ruggero Suppo ha raggiunto la sua seconda, meritata pensione. Quella definitiva, potremmo dire: un anno e mezzo fa, su queste pagine, raccontavamo del raggiunto limite d’età come vigile del fuoco volontario nonché capodistaccamento di Condove. Venerdì 6 maggio è arrivato il momento di appendere al chiodo la divisa da agente della polizia municipale, dopo un percorso lavorativo di quasi 43 anni al servizio degli enti locali. Prima a Collegno, per 21 anni, e poi per altrettanti nella sua Condove, di cui 27 come vigile urbano e i restanti 15 in qualità di operaio comunale. A Condove il comando di polizia locale resterà per qualche mese con soli due agenti in servizio, ma le pratiche per la sua sostituzione sono già avviate: il Comune conta di avere in pianta organica...

su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022