Vaie, Lorenzo Merini dirige la banda a soli 16 anni

Genio della matematica, come dimostrano numerosi attestati conquistati già nelle scuole medie, leone del parquet, dalla mano non proprio educata, per usare lo slang cestistico, ma con una garra in quantità industriali, musicante e musicista. Ed ora anche direttore di banda. Lorenzo Merini, 16 anni, villarfocchiardese, al secondo anno del liceo scientifico Norberto Rosa di Bussoleno, con il destino scritto nel dna di una famiglia dove tutti suonano, esordirà con la bacchetta dirigendo la banda musicale di Vaie nel corso del tradizionale concerto di S.Pancrazio, in programma domani, sabato 14 maggio, alle 21, presso la palestra del centro sociale Primo Levi...

Su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022

