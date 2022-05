Condove, tir resta incastrato: indietro tutta

Non ha avuto altra scelta che fare “indietro tutta”, con una lunga retromarcia fino al confine con Caprie, il tir con motrice e rimorchio che venerdì 13 maggio, intorno alle 18,30, è rimasto letteralmente incastrato all’incrocio tra via Conte Verde e via Matteotti, mentre cercava di dirigersi verso la centrale piazza Martiri della Libertà. Un’intersezione molto stretta in cui non c’è assolutamente spazio perché un mezzo pesante possa effettuare una manovra di quel tipo. Stando a quanto è stato appurato sul posto dai soccorritori, il tir doveva scaricare del materiale in uno degli stabilimenti presenti nella zona industriale di via Massimo D’Azeglio, nei pressi dei campi da tennis, ma a quanto pare qualcosa è andato storto nella ricerca della viabilità corretta e il...

su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022