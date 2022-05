S.Ambrogio: Battaglia delle Chiuse, il ritorno

Rullo di tamburi: ritorna la Battaglia delle Chiuse, dopo due anni di stop. «Stiamo organizzando e abbiamo già fatto un incontro preliminare - conferma la sindaca Antonella Falchero - La modalità dell’evento è quella degli anni passati, con la via del gusto e con intrattenimento lungo le strade». La data c’è già ed è fissata, come da tradizione, per l’ultimo sabato di giugno. Anche questa è una tradizione per il paese. Ma cos’è la Battaglia delle Chiuse? Di fatto è una rievocazione storica. Correva l’anno 773 d.C. quando ai piedi del monte Pirchiriano ci fu una battaglia da cui dipesero le sorti dell’intera Europa. Qui le truppe di Re Desiderio resistettero agli attacchi di Carlo Magno, arroccato a Novalesa con il suo esercito. Dopo mesi di tentativi vani e...

su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022