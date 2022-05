Trana, documenti irregolari: "bocciate" tutte e quattro le liste

Almeno un anno di commissario. È quello che rischia Trana se risultassero fondate le indiscrezioni che circolano da qualche ora in paese: le quattro liste elettorali, presentate sabato scorso, sarebbero infatti tutte irregolari. Da tranesi vicine alle liste che vogliono restare anonimi, viene spiegato che a creare il problema sarebbe stato un errore, non è ancora chiaro se materiale o di “comunicazione”, commesso in Comune. Errore che avrebbe indotto i vari candidati a presentare una documentazione non idonea. Da qui il rigetto decretato dalla commissione elettorale circondariale. Inizia ora una corsa contro il tempo da parte dei candidati per cercare una possibile soluzione che permetta di “salvare” le elezioni del 12 giugno prossimo.

Servizio su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022